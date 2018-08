Domérat, France

Un épais nuage de fumée noire dans le ciel de Domérat ce mercredi après-midi : un gros incendie s'est déclaré vers 13h30 dans les locaux de Recycling, à Domérat. L'entreprise, spécialisée dans le recyclage et qui emploie 200 salariés, est située sur la ZAC de Maupertuis. Une centaine de pompiers sont mobilisés pour venir à bout des flammes, impressionnantes.

Un feu accidentel

Selon un des responsables de Recycling, le feu a pris dans "un tas d'appareils électroménagers" entreposé à l'arrière du site. "C'est accidentel, ce serait une batterie qui a pris feu", explique Sébastien Raynaud.

Le site était sous surveillance à cause des fortes chaleurs de ces derniers jours. "Dès qu'on a vu la fumée, on est intervenus tout de suite avec une lance à incendie, souligne le responsable. Mais un fort vent s'est levé et l'électroménager est composé de plastique donc ça brûle vite."

Pas de blessé parmi les salariés

Le bâtiment de l'entreprise lui n'est pas touché. Selon le responsable de Recycling, il n'y a aucun blessé parmi le personnel. Mais les pompiers vont rester sur les lieux "au moins 48 heures" pour éteindre les flammes et éviter que le feu ne reparte.

De son côté, la préfecture de l'Allier indique qu'il n'y a aucun risque pour les habitants des environs.