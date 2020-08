Allier : un important incendie détruit 65 hectares de végétation sur les hauteurs de Montluçon

70 sapeurs-pompiers de tout le département de l'Allier sont mobilisés depuis ce mardi en début d'après-midi sur les hauteurs de Montluçon. Ils vont recevoir dans la soirée le renfort de 17 collègues venus du Puy-de-Dôme.

L'incendie s'est déclaré dans les côtes de Châtelard situées sur la commune de Saint-Angel. Attisées par un vent soufflant à 40 km/h, les flammes ont brûlé 65 hectares de végétation, selon le Codis 03. Un bilan revu légèrement à la baisse après une reconnaissance aérienne.

Première conséquence, 39 patients et une dizaine de personnels du pôle psychiatrique de Montluçon ont été évacués par bus de la ville et mis en sécurité à la Halle des sports. Une quinzaine de patients ont été ensuite pris en charge au centre hospitalier montluçonnais. On ne déplore aucun blessé et le bâtiment psychiatrique n'a pas été touché.

Largages d'un Dash

La Départementale 2371 a été coupée à la circulation, tout comme l'axe ferroviaire entre Commentry et Montluçon qui restera fermé toute la soirée. Une voie ferrée empruntée par les secours pour lutter contre les flammes.

L'hélicoptère de la gendarmerie d'Egletons (Corrèze) a effectué une reconnaissance aérienne de la zone sinistrée pour évaluer les dégâts et orienter les pompiers dans leurs interventions. Les pompiers ont reçu l'appui d'un avion Dash qui a effectué des largages.

Un gros dispositif va rester déployé toute la nuit pour surveiller la progression des flammes. Le secteur des côtes de Châtelard a déjà été le théâtre d'incendies cet été. Pour l'heure, on ignore l'origine du sinistre.