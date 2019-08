Allier : un jeune pompier volontaire à l'origine de huit feux de végétation dans le secteur de Montmarault

Montmarault, Allier, France

Le jeune pompier volontaire bourbonnais, âgé de 17 ans, aurait sévi entre la mi-juillet et la mi-août en mettant le feu à la végétation à huit reprises dans le secteur de Montmarault, selon une information du journal La Montagne. Des incendies déclenchés dans des zones inhabitées, mais qui ont nécessité l'intervention de ses collègues de l'Allier, déjà très sollicités au cœur de l'été.

Le premier sinistre qui lui serait attribué remonte au 16 juillet. Le dernier date du 13 août, non loin du lieu de résidence de l'adolescent. Une enquête menée auprès de ses collègues du centre de secours et de son voisinage a permis d'identifier l'auteur présumé de ces sinistres.

Obligation de soins

Interpellé par les gendarmes de Montmarault et placé en garde à vue ce lundi, il a été déféré le lendemain au parquet de Moulins et mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il n'a évidemment plus le droit d'exercer son activité, a des obligations de soins et fait également l'objet d'un suivi par la PJJ, la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

La direction du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Allier (SDIS 03) doit publier un communiqué ce mercredi après-midi. L'interpellation du jeune incendiaire ternit d'image des pompiers pourtant entièrement dévoués à la protection de la population et de ses biens.