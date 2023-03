Allier : une collecte pour les gendarmes blessés dans une explosion à La Chapelle

Sept gendarmes ont été blessés lors de cette intervention le 15 mars dernier dans la commune de La Chapelle, lorsqu' une explosion a soufflé la maison d'un homme que les gendarmes venaient interpeller . Quatre d'entre eux ont été heureusement blessés assez légèrement, en revanche, trois gendarmes, du PSIG (Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie Nationale) de Vichy ont été très gravement blessés.

C'est pour eux que la Gendarmerie de l'Allier a lancé une cagnotte ce mercredi. Il s'agit en fait d'une double cagnotte: la première pour le gendarme Loïc (27 ans), le plus gravement blessé, la seconde pour les gendarmes Julien (35 ans) et Romain (33 ans). L'argent est destiné à venir en aide à leur famille. C'est particulièrement vrai pour le gendarme Loïc, dont la compagne est également militaire, affectée à la brigade de Vichy, et qui attend un enfant.

"C'est un appel à la solidarité nationale, pour soutenir tous ces gendarmes qui, au quotidien, risquent leur vie": Colonelle Oréfice, commandant le groupement de gendarmerie de l'Allier.

Le lien vers les deux cagnottes :