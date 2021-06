Allier : une violente averse de grêle s'est abattue dans l'arrondissement de Vichy

Un torrent de grêle est venu surprendre les Bourbonnais, ce lundi 21 juin. Alors que certains profitaient de quelques éclaircies après la levée de l'alerte orange Météo France plus tôt dans la journée, il a vite fallu se mettre à l'abri.

Les premiers grêlons sont tombés entre 12h30 et 14h30 sur les secteurs de Vichy, d'Abrest et de Bellebrive-sur-Allier, avant que la précipitation ne se décale vers Lapalisse. Certains ont atteint jusqu'à trois centimètres.

40 interventions

La pluie de grêle n'a engendré aucun dégât humain, mais a tout de même détérioré plusieurs biens matériels. 40 interventions des pompiers de l'Allier ont été nécessaires pour sécuriser les secteurs concernés.

Parmi la casse, des routes inondées et de nombreuses caves et garages qu'il a fallu pomper. Quelques arbres sont aussi tombés sous la pression des grêlons et du vent. Le Pôle universitaire de Vichy à quant à lui été gravement abîmé, notamment au niveau de sa toiture et ses plafonds.