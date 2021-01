"Allô Paul ?" : le musée Paul Éluard de Saint-Denis vous propose une "minute poétique" au téléphone

Avec le couvre-feu généralisé à toute la France annoncé ce jeudi 14 janvier, les soirées vont être longues, confinés à la maison entre 18h et 6h du matin. Pour apporter un peu de "poésie" à vos soirées, le musée d'art et d'histoire Paul Éluard de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) vous propose un nouveau rendez-vous nocturne, au téléphone.

"Une minute poétique" au téléphone

Il s'agit d'une "minute poétique" : un appel à partir de 18 heures, sur un créneau de 15 minutes en moyenne. À l'autre bout du fil, Paul Éluard... enfin presque ! Un comédien ou une comédienne, de l'école de théâtre Auvray-Nauroy, vous récite les plus beaux vers du poète né dans la commune en 1985 et célèbre auteur du poème Liberté.

Avant son décès en 1956, ce militant du Parti communiste, avait pris le soin de léguer son oeuvre à sa ville de naissance, un fonds réuni aujourd'hui dans le musée qui porte son nom. L'établissement avait programmé une exposition cette année - "Pablo Picasso, Paul Éluard, une amitié sublime" - mais, fermé toujours à cause de l'épidémie de coronavirus, il a été contraint de la reporter. C'est à ce moment-là que l'idée des "appels poétiques" germe dans l'esprit des responsables.

Garder le lien avec le public

"On a essayé d'imaginer des dispositifs et des événements pour que le public puisse penser un peu à cette exposition et lui donner envie de venir une fois que le musée sera ouvert", explique Mélanie Guessard, la responsable du service des publics. L'avantage de cette opération c'est qu'elle permet de faire connaître le musée au-delà de Saint-Denis et de la région francilienne. "On a des gens qui appellent de toute la France, voire de l'étranger, ça nous permet d'ouvrir notre champs des publics, c'est quelque chose de nouveau.. et c'est vrai, qu'on aurait peut-être pas fait ça hors période de crise".

"Garder le lien avec le public"- Mélanie Guessard, responsable des publics au musée Paul Éluard de Saint-Denis Copier

Un bout de culture à la maison...

Geneviève, habite à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine et à 72 ans, elle est toujours très attachée à ce lieu et pour cause : "Je suis la petite cousine de Paul Éluard !", nous confie-t-elle. Comme beaucoup, les sorties aux musées lui manquent alors elle a sauté sur l'occasion et ne regrette pas du tout l'échange avec la comédienne qui lui a fait la lecture."Pendant 10 minutes, j"étais ailleurs, suspendue à ses mots qui m'ont bercée.. et puis ce téléphone, il faut qu'il serve aussi à autre chose qu'à prendre des selfies !"

... en attendant la réouverture des musées

Salomé, étudiante a l'école de théâtre qui s'est portée volontaire pour passer ses appels, ressent le "besoin de culture" même à distance. "Les personnes me disent qu'elles se réfugient beaucoup dans la poésie, dans le lecture et évidemment ça leur manque". Il y a aussi l'envie d'échanger, de partager comme ces deux fillettes qui ont tenu à lui réciter un poème elles aussi, "c'était magnifique", assure la comédienne qui espère retrouver bientôt le public dans les théâtres.

"Allô Paul ?" : le musée Paul Éluard de Saint-Denis vous propose une minute poétique au téléphone Copier

Pour réserver gratuitement votre "minute poétique", il suffit d'appeler le musée au 01 83 72 24 57. Les rendez-vous sont programmés à partir de 18 heures. L'opération doit s'achever le 22 mars mais elle sera prolongée si l'établissement ne rouvre pas à cette date, en raison du contexte sanitaire. Toutes les informations pratiques sont sur le site du musée.