Allogny : le meurtrier présumé, mis en examen pour homicide volontaire

Allogny, France

Le meurtrier présumé a été présenté ce mardi après-midi à un juge d'instruction. Le parquet a requis une mise en détention pour homicide volontaire. L'instruction devra déterminer l'enchaînement précis des faits. Il reste quelques points à éclaircir, mais visiblement, tout a commencé suite à une altercation avec des jeunes du village. Il semblerait que des jeunes se soient plaints auprès de leurs proches d'avoir été insultés et pris à partie par les occupants d'une voiture dimanche soir. Le meurtrier présumé, à bord de son 4x4, se serait mis en tête de les retrouver. Ce qui n'a pas tardé. Il y aurait eu une course poursuite dans le village et les deux véhicules se sont immobilisés sur une voie privée menant au domicile du meurtrier présumé, un homme de 47 ans. C'est là que le drame s'est noué. La victime, âgée de 49 ans a été abattue avec un fusil. Elle habite elle aussi à Allogny, mais les deux hommes ne se fréquentaient pas. Il n'y avait pas contentieux particulier entre eux avant ce soir là. L'instruction permettra peut-être d'expliquer l'escalade qui a mené à la mort d'un homme. On a du mal à comprendre comment de simples insultes ont pu dégénérer à ce point. L'alcool a t-il joué un rôle ? L'auteur du coup de feu était en tout cas lucide puisque c'est lui qui a appelé les pompiers pour les prévenir du drame.