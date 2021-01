Des policiers visés par des tirs de mortier à Allonnes

Des tirs de mortier nourris en direction des policiers : la scène s'est déroulée à Allonnes, près de la place du mail mercredi soir, vers 18 heures, alors que les forces de l'ordre accompagnaient des agents de la Setram sur une opération de contrôle des titres de transports.

Plusieurs jeunes ont d'abord tiré des feux d'artifice en l'air indique une source policière, avant de viser les agents, situés de l'autre côté de la rue du mail, avec des mortiers. Sur une vidéo publiée sur le réseau social Facebook, on voit au moins quatre personnes s'avancer vers eux et leur lancer des insultes. En raison du risque qu'aurait comporté une intervention, il n'y a pas eu d'interpellations. Pas non plus de blessés à déplorer.

Ces derniers mois, les tirs de mortier contre les policiers s'étaient multipliés, notamment dans le quartier des Sablons au Mans. "On en avait quasiment tous les soirs entre 19 et 21 heures, indique un syndicat policier. Mais ça s'était calmé depuis la fin d'année."