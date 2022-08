Alors qu'il était en vacances, un couple se fait voler son véhicule de travail à Auménancourt

À Auménancourt, un couple s'est fait voler son véhicule de travail. Un Land Rover Defender 130 benne blanc. Cela ressemble à un petit 4x4 avec une benne. Il est floqué "SARL HOUDE" sur les côtés. Alors qu'ils étaient en congés, M. et Mme Houde sont appelés par leur fille le 12 août, leur portail a été ouvert et il manque un véhicule. Les voisins ont aussi entendu du bruit cette nuit-là. Lundi 15 août, la gendarmerie est venue constater les faits et le couple est revenu plus tôt que prévu de ses vacances.

"Il était l'emblème de notre entreprise"

M. et Mme Houde sont à la tête d'une entreprise de maçonnerie, terrassement et assainissement, la SARL HOUDE. Ce véhicule, il s'en servait pour aller travailler, il leur était indispensable. "Il nous servait pour transporter tous les matériaux et pour circuler facilement dans les propriétés, puisqu'on travaille énormément avec les particuliers, il nous servait pour _accéder facilement à nos chantiers_", explique Sabine Houde, la cogérante de l'entreprise.

Au-delà d'un perte professionnelle, ce vol c'est aussi un vrai déchirement. "Depuis 2007, il était l'emblème de notre entreprise, un outil de communication qui nous permettait de nous distinguer dans notre activité. Et là, nous allons arriver à l'aube du 25ème anniversaire de l'entreprise et notre véhicule ne sera plus avec nous malheureusement", se désole Sabine Houde.

Un véhicule rare et atypique

Reprendre leur activité sans véhicule s'avère également compliqué, "La rareté et les délais pour retrouver un véhicule aujourd'hui sont très longs et ça risque de compromettre l'activité. C'est un _véhicule rare et atypique qui n'est plus produit_, ce n'est pas un véhicule lambda. Il y a même des réseaux de personnes fans de Defender", raconte la gérante qui estime la valeur financière de son véhicule entre 25 000 et 30 000 euros.

Sabine explique également qu'ils ne sont pas les seuls à avoir été victimes de vol de ce type de véhicule, "en postant une annonce de recherche sur les réseaux sociaux, on a eu des retours d'autres personnes et on a appris qu'un autre Defender avait été volé sur la commune de Pignicourt. Et lorsqu'on a appelé la gendarmerie, on a aussi appris qu'un autre Defender avait été volé sur la commune de _Bourgogne-Fresne_."

La déclaration de vol est faite depuis le début de la semaine par le couple, ils ont désormais prévu d'aller déposer plainte ce jeudi 18 août au commissariat de Witry-lès-Reims.