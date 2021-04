Alpes-Maritimes : appel à témoins lancé après une disparition inquiétante

La gendarmerie nationale lance un appel à témoins pour disparition inquiétante dans les Alpes-Maritimes. Celle de Kenza D Helft, 13 ans, portée disparue depuis ce dimanche 18 avril 2021.

L'adolescente a quitté son domicile familial situé à Clans vers 18h et a été aperçue pour la dernière fois à 19h sur cette même commune.

Kenza mesure entre 1m60 et 1m62, elle a les cheveux noirs et longs. Elle était vêtue d'un pantalon legging gris, d'une veste et de chaussures noires. Si vous avez des informations permettant de la retrouver, la gendarmerie est joignable 04 93 02 40 03.