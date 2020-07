Alpes-Maritimes : De 158 à 253 km/h ... 11 retraits de permis sur l'Autoroute A8 en trois heures

De grands excès de vitesse ont été constatés par les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière des Alpes-Maritimes ce samedi soir sur l'Autoroute A8. Conséquence : 11 retraits de permis en seulement trois heures.

Au volant de sa Bentley, un Anglais a été intercepté à 253 km/h. Son permis lui a été retiré pendant 72 heures, le préfet devra ensuite se prononcer sur une suspension de permis (allant de 0 à 6 mois), il écope d'une amende de 750 euros et sa voiture de luxe a été mise en fourrière.

Les autres automobilistes roulaient entre 158 et 203 km/h. Deux d'entre eux avaient une alcoolémie positive, deux autres conduisaient sous l'emprise de cannabis et l'un après avoir pris de la cocaïne.

"Nous allons procéder à cinq ou six contrôles de vitesse renforcés par semaine, sur l'autoroute et les routes secondaire", prévient le commandant Renaud Benne, le chef d'escadron de la sécurité routière. "Nous constatons encore trop de comportements irresponsables. Ce weekend, il y a deux accidents impliquant des voitures de luxe. L'un avait bu de l'alcool, pour le second il y a eu délit de fuite".