Alpes-Maritimes : des collectes mobiles de sang annulées faute de médecins

Comme à l'hôpital, l'établissement français du sang est confronté à un manque de personnel pour prélever les dons à Nice et dans les Alpes-Maritimes. En plein été et alors que les stocks de sang sont au plus bas des voix s'élèvent pour le dénoncer.

La pénurie d'infirmiers et de médecins touche aussi l'établissement français du sang (EFS) alors que le niveau des stocks de sang est historiquement bas.. Rien que pour la région PACA il manque actuellement plus de 1 300 poches pour atteindre un niveau suffisant. Or, le problème ne vient plus uniquement du manque de donneurs. Le personnel pour prélever les dons est également insuffisant.

"Aujourd'hui on se rend compte que la volonté de donner existe au sein de la population puisque les gens ont été suffisamment sensibilisés. Malheureusement l'EFS ne répond pas à cette offre là parce qu'on a pas assez de personnel", explique Julian Barelli, le responsable des relations avec les donneurs à la maison du don à Nice.

Une collecte mobile annulée tous les deux jours

Dans ce centre de collecte il manque deux infirmières. Les offres de recrutement sont parues mais ne trouvent pas de candidats. Et autre signe de ce manque d'effectifs à l'EFS dans les Alpes-Maritimes : l'annulation de certaines collectes mobiles qui sont très importantes pour aller à la rencontre des donneurs. "Le personnel est en telle situation de sous effectif que dès qu'un médecin est malade, la collecte prévue avec lui est annulée. Une collecte mobile est annulée tous les deux jours sur la dernière quinzaine", raconte Julian Barelli.

200 postes à pourvoir en France

Les chiffres pour le mois de juillet ne sont pas encore disponibles mais au mois de juin, 10 collectes ont été annulées faute de médecins dans le département. Cela représente au moins 400 poches non prélevées. "On pourra toujours appeler les auditeurs de France Bleu Azur à donner. C'est facile. Mais si on a pas le personnel pour mettre en place les collectes, les collectes ne vont pas à la rencontre des donneurs, les donneurs ne donnent pas leur sang et on se retrouve dans une situation critique. C'est horrible, mais c'est mathématique", regrette Julian Barelli.

Ce manque d'infirmiers et de médecin a été aggravé par la crise du coronavirus et s'explique selon les salariés interrogés par un manque d'attractivité de la profession au sein de l'EFS. 200 postes d'infirmiers et de médecins sont en effet à pourvoir à l'échelle nationale.