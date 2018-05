Six randonneurs sont morts surpris par une tempête dans le secteur du Pigne d'Arolla (3.796 m) dans les Alpes suisses, un bilan auquel s'ajoutent deux alpinistes suisses décédés dans la région du Mönch et un skieur français emporté par une avalanche dans le secteur du glacier de l'Allalin.

Ces dernières heures ont été meurtrières dans les Alpes suisses.

Six randonneurs surpris par la tempête dans le Valais

Six randonneurs sont morts surpris par une tempête dans le sud dans le secteur du Pigne d'Arolla (3.796 m). Il s'agit de cinq italiens et d'une femme bulgare. Parmi les victimes se trouve un guide italien très expérimenté selon la presse italienne, Mario Castiglioni âgé de 59 ans, décédé sur les lieux à la suite d'une chute. Il organisait des randonnées en montagne avec on épouse bulgare qui fait partie des victimes décédées. Trois autres victimes italiennes appartiennent au club alpin de Bolzano.

Les victimes, qui faisaient partie de deux groupes de 14 randonneurs au total participaient à une randonnée dimanche 29 avril, lorsqu'ils ont été surpris par une tempête. L'alerte avait été donnée tôt lundi matin par le gardien d'un refuge, la cabane des Vignettes (3.157 m), qu'ils étaient supposés rejoindre dimanche.

Trois personnes sont toujours dans un état grave : il s'agit d'un Suisse de 72 ans, d'une Française de 56 ans et d'une Italienne de 43 ans. Cinq autres randonneurs (3 Français, une Allemande et un Italien) ont été légèrement blessés et souffrent d'hypothermie, a ajouté la police suisse.

Deux alpinistes suisses morts de froid près de Berne

Les corps des deux alpinistes suisses, âgés de 21 et 22 ans et probablement morts d'épuisement et de froid selon la police suisse, ont été retrouvés ce lundi 30 avril un peu plus à l'est. Ils avaient été surpris par le mauvais temps alors qu'ils effectuaient une ascension dans la région du Mönch, à la limite des cantons du Valais et de Berne.

Un Français emporté par une avalanche dans la région du glacier de l'Allalin

Enfin, lundi 30 avril, un skieur français de 49 ans a été emporté par une avalanche dans la région du glacier de l'Allalin, et est décédé dans la soirée à l'hôpital. Une Française de 49 ans qui l'accompagnait a été blessée, mais ses jours ne sont pas en danger, a indiqué la police du Valais.

Un hiver meurtrier dans les Alpes suisses

Plusieurs accidents mortels se sont produits dans les montagnes suisses depuis le début de l'année en raison des avalanches ou du mauvais temps. Au début du mois d'avril le milliardaire allemand Karl-Erivan Haub a disparu dans les Alpes italo-suisses pendant qu'il s'entraînait en solitaire dans le Petit Cervin, à la frontière italo-suisse. Son corps n'a pas été retrouvé.

Le 1er avril, trois Espagnols en ski de randonnée ont péri dans une avalanche. En mars, quatre skieurs, dont trois Français, avaient également été emportés par une avalanche dans le Valais. En février, plusieurs coulées de neige avaient causé la mort de trois skieurs dans le sud de la Suisse.