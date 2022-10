Alpine Aluminium : le principal repreneur va faire appel de l'annulation de la vente

On n'a pas fini de parler d'Alpine Aluminium. Vendredi, le tribunal de commerce d'Annecy a décidé d'annuler la vente de la Scop de Cran-Gevrier au motif que les repreneurs n'auraient pas respecté leurs engagements. Mais l'avocat du principal repreneur a annoncé qu'il allait faire appel.

Cédée en décembre 2019 au groupe Invest et Industry dirigé par Franck Supplisson, l'usine Alpine Aluminium de Cran-Gevrier à Annecy n'est plus qu'une coquille vide. .

Nouveau rebondissement dans la bataille juridique qui oppose les anciens salariés d'Alpine Aluminium et les repreneurs de la Scop vendue en décembre 2019. L'avocat de la société Samfy Invest, le principal repreneur, a annoncé ce week-end qu'il allait faire appel de la décision du tribunal de commerce d'Annecy. Ce tribunal qui avait décidé vendredi d'annuler la vente de l'entreprise spécialisée dans la transformation d'aluminium et installée à Cran-Gevrier, au motif que les repreneurs n'avaient pas respecté leurs engagements, à savoir reprendre 49 des 85 salariés et maintenir de l'activité sur le site.

Développer des activités annexes à la transformation de l'aluminium

"Le groupe veut démontrer qu'il est capable de faire de ce site un site générateur d'emploi", explique Brice Lacoste, l'avocat de Samfy Invest. "De faire aussi quelque chose de clean, et pas un site industriel au sens ancien du terme." Et selon lui, cela passera forcément par le développement d'activités annexes à la transformation de l'aluminium. "Une activité identique ne peut pas être génératrice d'emploi, parce que le secteur de l'aluminium est aujourd'hui mal en point dans l'économie française. Dire que demain le site sera le même qu'avant mais en mieux, ce n'est pas crédible."

Un projet de reconversion du site qui serait également ralenti par un arrêté de la préfecture de Haute-Savoie fait comprendre Brice Lacoste. Cet arrêté est en vigueur depuis le mois de mai et interdit l'accès à certaines parties du site, considérées comme polluées. Impossible donc de proposer ces parcelles à des entreprises qui voudraient venir s'installer et donc de créer de l'emploi. La dépollution de la friche d'Alpine Aluminium est toujours en cours, une opération dans laquelle Samfy Invest aurait déjà dépenser près de huit millions d'euros selon l'avocat du groupe.