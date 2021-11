Alpinistes disparus au Népal : "très improbable de les retrouver vivants", selon le guide Jean-Pierre Frachon

Les 3 alpinistes français, pourtant chevronnés et rompus à l'exercice, n'ont plus donné signe de vie depuis le mardi 26 octobre dernier. Vraisemblablement victimes d'une avalanche, ils évoluaient sur les pentes de l'Ama Dablam, au Népal, dans la région de Khumbu, près de l'Everest. Une ascension que connaît bien l'alpiniste et guide de haute montagne auvergnat Jean-Pierre Frachon, qui l'a gravie à deux reprises.

Une ascension très isolée

"C'est une montée très isolée, peu d'alpinistes s'y rendent", confie-t-il. L'Ama Dablam culmine à plus de 6 800 mètres d'altitude et il faut soigneusement préparer son ascension. Mais Jean-Pierre Frachon n'en a aucun doute : "Ils étaient très doués, un peu l'équipe de France d'alpinisme. Et en plus, ils étaient encadrés par des professeurs avec une expertise très importante."

Peu d'espoir

Jean-Pierre Frachon ne se leurre pas, après une semaine de disparition, les moyens de recherche employés encore ce lundi soir ont peu de chances de sauver la vie des victimes. "On peut toujours espérer, mais plusieurs jours, à 3, sans signe de vie, ça paraît très improbable de les retrouver vivants." Des miracles sont parfois arrivés, "mais ça reste peu probable. La montagne reste un sport très dangereux", conclut-il.