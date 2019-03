Alsace bossue : des dizaines de fûts de bière volés dans une brasserie à Lorentzen

Lorentzen, France

Le gérant de la brasserie Roehrig a eu une mauvaise surprise ce mercredi matin en arrivant au travail. Les locaux situés à Lorentzen, en Alsace bossue, ont été forcés dans la nuit de mardi à mercredi par une ou plusieurs personnes.

Plus de 40 fûts de bières ont été volés ainsi que plusieurs caisses de soda et autres boissons. Parmi ces fûts, "un certain nombre de la marque ALPIRSBACHER dont nous sommes l'unique distributeur de la région" précise la brasserie sur sa page Facebook qui a par ailleurs lancé un appel à témoin.

Si vous avez vu quelque chose, vous pouvez joindre la gendarmerie de Druligen au 03.88.00.62.00.