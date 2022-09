Alsace et Moselle : cinq personnes arrêtées pour une escroquerie au terminal de paiement

C'est la fin d'une vaste escroquerie qui a fait plusieurs dizaines de victimes en Alsace et en Moselle. Il y a une dizaine de jours (le 12 septembre) les gendarmes de Haguenau dans le Bas-Rhin ont arrêté cinq personnes. Elles sont soupçonnées d'escroqueries au terminal de paiement.

Le mode opératoire était toujours le même. Les victimes étaient des habitants qui avaient besoin de travaux de dépannage rapide. De la plomberie, de l'électricité ou du chauffage.

Ils appelaient à chaque fois la même entreprise, dont les coordonnées était inscrites sur internet ou sur des flyers distribués dans les boîtes aux lettres dans le Bas Rhin ou en Moselle.

Les escrocs demandent un premier paiement

Une fois sur place, les escrocs promettaient de revenir avec un devis mais ils demandaient le règlement du premier déplacement par carte bancaire via un petit boîtier de paiement.

Ils prétextaient un problème sur le boîtier pour demander de retaper le code et en profitaient pour augmenter la somme. Au total, 68 victimes ont été identifiées pour un préjudice de 209.000 euros. Une première vague entre le 7 octobre et le 12 novembre 2021 pour 56 victimes pour un préjudice de 62.000 euros. Puis une deuxième vague entre mars et juin 2022, toujours en Moselle et dans le Bas-Rhin. 12 nouvelles victimes ont alors été identifiées.

De l'argent et des voitures de luxe

Face au risque de fuite de l'un des auteurs à l'étranger, les gendarmes ont accéléré le déclenchement de leur opération d'interpellation. Ils sont passé à l'action lundi 12 septembre dans le Bas Rhin et en région parisienne et ont arrêté cinq personnes. Les perquisitions ont permis de retrouver 150.000 euros sur plusieurs comptes bancaires, trois véhicules de luxe et 1.100 euros en liquide.

Quatre personnes ont été mises en examen. L'homme considéré comme le dirigeant de la bande a été reconduit en maison d'arrêt où il est déjà incarcéré pour d'autres faits.