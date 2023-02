Alsace : il vole une voiture avec une enfant de 11 ans à l'arrière

Une belle frayeur pour cette maman et sa fille. Un homme de 44 ans a été interpellé lundi 13 février à Kappel-Grafenhausen, une commune allemande à la frontière française au terme d'une course-poursuite avec la police, à bord d'une voiture volée dans laquelle se trouvait une petite fille de 11 ans.

Près d'une heure de course-poursuite

Vers 15 heures, il a volé cette BMW immatriculée en France à Kehl. La conductrice s'est absentée quelques minutes pour faire une course, en laissant sa fille à l'arrière et la clé sur le contact. L'homme en a profité pour prendre le volant, et a pris la direction de la France.

Les polices française et allemande sont prévenues. Une course-poursuite s'engage côté français. L'homme repart ensuite vers l'Allemagne via le pont Pierre Pfimlin, direction Offenbourg, avant d'être finalement arrêté quelques dizaines de kilomètres plus loin vers 15h50. La petite fille est alors prise en charge saine et sauve par la police.

Appel à témoins

Personne n'a été blessé, malgré la conduite jugée "audacieuse" par la police allemande du chauffard. "En cours de route, il a en effet endommagé plusieurs voitures, dont certaines sérieusement", détaillent les forces de l'ordre dans un communiqué . Il aurait notamment causé deux accident à Kappel, là où il a été arrêté, et endommagé des voitures à Rust, quelques kilomètres plus au sud.

Selon la police allemande, le mobile de l'homme, qui réside en France, semble être le vol de voiture. Une enquête est malgré tout ouverte pour "séquestration". Il est actuellement en détention provisoire. La police allemande recherche également des témoins et éventuelles victimes de l'incident. Toute personne ayant des informations peut appeler le numéro allemand +49 781 214200.