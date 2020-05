Trois hommes et une femme ont été interpellées mercredi 6 mai en Alsace. Ils sont soupçonnés d'avoir vendu de la drogue via un réseau social, tout en respectant les gestes barrières. Ils offraient des kits "masque et gel hydroalcoolique" à leurs clients.

Alsace : ils vendaient de la drogue en offrant masques et gel hydroalcoolique à leurs clients

Quatre trafiquants de stupéfiants présumés ont été interpellés dans le Bas-Rhin dans la semaine du 4 au 10 mai, pour avoir vendu de la drogue via le réseau social Snapchat, a appris franceinfo de source proche du dossier. Les dealers s'étaient adaptés à l'épidémie de coronavirus puisqu'ils proposaient des kits avec "masque et gel hydroalcoolique" gratuit à leurs clients.

D'après les enquêteurs, ces trafiquants entraient en contact avec leur client via le réseau social depuis le mois d'avril. Ils proposaient de livrer à domicile de la résine de cannabis, de la cocaïne et de l'ecstazy. La conductrice, accompagnée du livreur, pouvaient parcourir jusqu'à 500 kilomètres en deux jours entre le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et des villages limitrophes de Moselle, selon les surveillances effectuées par la sûreté départementale du Bas-Rhin. Ils avaient pris soin de rédiger des attestations de déplacement, expliquant devoir se procurer des médicaments en pharmacie, mais n'ont jamais fait l'objet de contrôle avant leur interpellation.

Les quatre suspects incarcérés

Mercredi 6 mai, quatre suspects, trois hommes de 27 et 28 ans soupçonnés d'être les livreurs et donneur d'ordre ainsi qu'une femme de 40 ans soupçonnée d'être la conductrice, ont été interpellés à Strasbourg et Matzenheim (Bas-Rhin). 35.000 euros en liquide ont été saisis. Les quatre suspects ont été placés en détention provisoire pour trafic de stupéfiants. Une information judiciaire est ouverte.