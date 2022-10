Alsace : le frère du terroriste du Bataclan Foued Mohamed-Aggad retourne en prison

Le frère de Foued Mohamed-Aggad , l'un des terroristes du Bataclan , retourne en prison. Karim Mohamed-Aggad avait été condamné à neuf ans d'emprisonnement pour avoir rejoint l'Etat islamique en Syrie entre 2013 et 2014. Depuis sa libération, il y a à peine trois mois, il faisait l'objet d'une mesure de contrôle et de surveillance (MICAS, prononçable pour les condamnés à plus de 5 ans de prison pour terrorisme).

ⓘ Publicité

Karim Mohamed-Aggad, n'avait pas le droit de sortir de Wissembourg , où il réside, sauf autorisation spéciale préalable. Mais l'homme de 32 ans, a reconnu avoir violé brièvement cette mesure. Il a en effet été vu à Brumath et à Auchan Hautepierre, tout près de Strasbourg.

Karim Mohamed Aggad a expliqué en comparution immédiate avoir voulu faire des courses et faire le plein. Il a finalement écopé de six mois de prison ferme et a été à nouveau incarcéré.

loading