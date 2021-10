Alsace : les vélos électriques, cibles privilégiées des voleurs

Les policiers constatent une recrudescence des vols de vélos électriques, qui coûtent plus cher et peuvent rapporter plus gros aux délinquants. L'Eurométropole de Strasbourg et la région des Trois Frontières sont particulièrement touchés par le phénomène.

Ece n'est vraiment pas vernie. Cette étudiante turque à la fac de droit de Strasbourg a été victime de deux vols de vélos électriques en deux ans, le dernier la semaine passée. "Il y a deux ans, mon vélo a été volé au centre-ville de Kehl. Et cette fois, un mois à peine après l'avoir acheté, il a été volé encore une fois place Gutenberg, au centre-ville de Strasbourg, entre 20 heures et 22 heures. Ces vélos m'ont à chaque fois coûté 2.000 euros, c'est stressant pour moi".

Son deuxième vélo électrique, Ece doit encore le rembourser en grande partie pendant deux ans, car elle l'a acheté en leasing. Elle n'est pas la seule à avoir vécu le malheur de se faire voler sa bicyclette high tech, loin de là.

En 2020, selon les statistiques de la police,140 vélos à assistance électrique avaient été volés en zone police dans l'Eurométropole de Strasbourg (c'est à dire Strasbourg et la plupart des grandes communes voisines, Schiltigheim, Bischheim, Ostwald, Illkirch-Graffenstaden...). Depuis le début de l'année, ce nombre a déjà grimpé à 152 en neuf mois à peine.

Les vols se multiplient à Bâle aussi

Strasbourg, capitale alsacienne du vélo, n'est pas la seule concernée par cette recrudescence de braquage de vélos électriques. La police de Saint-Louis traite en moyenne une affaire de vols de vélos électriques par semaine. Souvent, ce sont des mineurs venus en train de Strasbourg ou de Mulhouse qui traversent la frontière pour opérer à Bâle. Ils ciblent particulièrement les vélos électriques, car ils peuvent rapporter plus gros. Ils coûtent 2.000, 3.000 euros, voire 5 à 10.000.

Jean-Jacques Zwibel, le président de l'association Osez vélo de Saint-Louis a déjà vu les malfaiteurs à l'œuvre en plein jour, un dimanche, à Bâle : "J'ai assisté à une tentative de vol. Un gars s'est attaqué à un vélo, certainement pas le moins cher du marché, avec une disqueuse portative. Il a essayé de couper le câble et quand il a vu qu'on restait trop longtemps près de lui, il a disparu. Mais il y a aussi des vols à Saint-Louis, un de nos collègues de l'association s'est fait piquer un vélo électrique, presque neuf, il y a cinq semaines, le jour du marché, où il y a des accessoires d'accroche".

Les délinquants ont tendance à se servir à Bâle, car les Suisses sont moins vigilants. Ils ont moins l'habitude d'accrocher leurs vélos pour une petite course par exemple. Ils sont bien mieux remboursés qu'en France en cas de vol et leurs vélos ne sont pour l'instant pas marqués, même si les autorités suisses sont en train de travailler sur le sujet. Les polices françaises et suisses renforcent d'ailleurs leur collaboration pour tenter de démanteler les filières de revente.

Ne pas hésitez à faire marquer vos vélos

Même si les voleurs sont souvent bien équipés, de pinces et de disqueuses pour découper les cadenas, Joël Irion, le brigadier en charge de la communication à la police du Bas-Rhin estime qu'on peut limiter les risques de vols : "On peut conseiller aux cyclistes de se doter d'un cadenas digne de ce nom et avant tout de faire marquer son vélo contre le vélo. Depuis le premier juillet, en France, un vélo neuf ou d'occasion vendu par un professionnel se doit d'être marqué contre le vol. C'est une obligation qui est faite aux professionnels et en tant qu'acheteur, vous êtes en droit d'exiger ce marquage".

Dans l'Eurométropole de Strasbourg, moins de 2% des vélos volés, retrouvés par les policiers, sont marqués.