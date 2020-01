Saint-Sylvestre : plus de 20 blessés en Alsace à cause des pétards, trois enfants opérés

En cette nuit de Saint-Sylvestre, les pétards ont inévitablement causé des accidents. A Strasbourg, SOS mains a soigné dix blessés, six d'entre eux ont dû être opérés, dont trois enfants. A Colmar, huit personnes ont été blessées et on compte également trois blessures légères à Mulhouse.