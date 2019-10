Alsace : un corps retrouvé en forêt de Grendelbruch, il pourrait s'agir de celui de Sophie le Tan

Grendelbruch, France

Le parquet de Saverne appelle à la prudence. Aucune identification formelle n'a été faite pour l'instant par les enquêteurs. Mais un corps de femme démembré a été retrouvé en forêt sur les hauteurs de Grendelbruch par un promeneur mercredi. "Il pourrait s'agir de celui Sophie Le Tan" selon le procureur. La jeune femme n'a plus donné signe de vie depuis le 7 septembre 2018, jour où elle a disparu alors qu'elle allait visiter un appartement à Schiltigheim (Bas-Rhin).

Le lendemain de la disparition de Sophie le Tan le 7 septembre 2018, le portable du principal suspect, Jean-Marc Reiser, avait borné à l'entrée de la vallée de la Bruche, Mutzig, Grendelbruch, Mollkirch ou Balbronn mais aussi l'Est et l'Ouest de l'Eurométropole, Lingoslheim et la Wantzenau.