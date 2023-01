Altercation dans un bus à Anglet : un SDF s'interpose, le fauteur de troubles interpellé

Fin de journée mouvementée pour les passagers d'un bus ce mercredi à Anglet. Un individu en état d'ébriété a commencé à les importuner. Il s'en est même pris à une femme avant qu'un autre passager, un SDF, ne s'interpose. Alertés, les agents de la sécurité des transports ont finalement maîtrisé l'agitateur avant de le remettre à la BAC de Bayonne peu avant 20h. Sur lui, les agents ont retrouvé un téléphone portable déclaré volé. Retrouvé, le propriétaire a porté plainte. L'homme de 34 ans, déjà connu des services de police, a été placé en garde à vue.

Trois cambrioleurs présumés interpellés

Un peu plus tard dans la soirée, les forces de l'ordre ont de nouveau été appelés sur Anglet. Cette fois, c'est une société de télésurveillance qui a donné l'alerte après le déclenchement de l'alarme d'une villa actuellement inoccupée. Une propriété équipée de caméras sur lesquelles l'opérateur a pu distinguer trois intrus. Mis en fuite, les suspects ont finalement été appréhendés dans la rue par une patrouille de police. Sur eux, les fonctionnaires ont découvert des gants et des lampes torches. Les trois hommes, âgés de 19 et 20 ans, ont été placés en garde à vue.