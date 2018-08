Indre-et-Loire, France

Un différend entre consommateurs semble être à l'origine d'un coup de feu qui a été tiré à l'intérieur de la discothèque Le Pacio à Tours dans la nuit de samedi à dimanche. Il était aux environs de 4H50 du matin. Sans doute énervé par l'attitude d'un autre consommateur (sans qu'on en sache la raison exacte) et probablement alcoolisé, un jeune a sorti une arme de poing et a tiré au sol. Un jeune d'une vingtaine d'années a été blessé par balle à un pied, il a été transporté au CHU de Tours. Le tireur a pris la fuite sans pouvoir être intercepté. Il est recherché par la police qui a ouvert une enquête. Elle tente de reconstituer les faits via les auditions des témoins et les caméras vidéo de la boite de nuit.