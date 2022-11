Altercation entre des militants animalistes et des employés du cirque de Venise à Nîmes

On est à un peu moins d'une heure, ce dimanche 6 novembre, du début de la dernière représentation du cirque de Venise, installé sur le parking du Parnasse près du parc des expos de Nîmes. Quatre militants antispécistes viennent manifester près de la file d'attente des spectateurs, non loin du guichet du cirque. "On ne peut pas les laisser partir sans montrer qu'on n'est pas d'accord" explique Vincent Aubry, porte-parole du collectif Animal1st. "C'est important d'être là pour les animaux car ils n'ont personne pour les défendre à part nous" poursuit Paloma.

Des pancartes déployées face au guichet du cirque © Radio France - Camille Huppenoire

Munis de pancartes et de slogans tels que "ce n'est pas un spectacle, c'est de la torture", "Nîmes ville complice", les quatre militants interpellent les spectateurs, qualifiés à plusieurs reprises "d'égoïstes." Dans la file d'attente, la gêne s'installe. Certains spectateurs peinent à comprendre la manifestation. "Je ne paierai pas pour assister à une corrida" réagit une jeune femme." Mais une fois par an, emmener les enfants au cirque...et ils sont clairs là-dessus les enfants, on leur explique que les tigres, les lions, ne sont pas forcément nés pour monter sur un podium et jouer avec un ballon."

Les militants refusent de partir, ils sont bousculés

"Les gens ne sont pas venus pour ça, il y a des enfants" s'agace Yvan Landri, un des patrons du cirque. Il demande aux activistes de partir et devant leur refus, appelle la police puis gare une camionnette devant les militants, pour cacher leur action. Les activistes contournent l'obstacle, se rapprochent des spectateurs et se heurtent à des employés du cirque. Le ton monte, les militants sont violemment poussés par un des employés. "Des coups, mon collègue s'est fait attraper à la nuque, dénonce Nino, un des activistes. Visiblement, ce qu'on faisait les dérangeait."

On en a marre de ça - Yvan Landri, un des patrons du cirque

"On en a marre de ça, rétorque Yvan Landri. Ils le savent, ils provoquent, si vous les tapez, ils portent plainte et deviennent les victimes." Le patron du cirque demande le respect de son travail et de ses clients. Le dialogue est impossible entre les deux parties, qui s'invectivent devant les spectateurs. C'est la police nationale, appelée quelques minutes plus tôt, qui met fin à l'altercation. Vincent Aubry, qui présente une griffure à la nuque après avoir été poussé, annonce son intention de porter plainte, même si, dit-il, cela aboutit rarement.

La loi contre la maltraitance animale "hypocrite" pour les activistes

La loi interdira d'ici 2028, pour les cirques et les delphinariums, la présentation et la détention d'animaux exotiques nés en captivité. Une loi "hypocrite" pour Vincent Aubry, notamment car il estime le délai trop long. Une loi à laquelle Yvan Landri se conformera, assure-t-il, même si le patron du cirque reste sceptique sur l'aide promise pour placer les animaux concernés. Faute d'alternatives, "ce sera la piqûre", autrement dit l'euthanasie, regrette-t-il.