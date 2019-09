Altercation entre un médiateur et un policier à Sevran : "La colère va monter tôt ou tard"

Sevran, France

L'interpellation est musclée, des coups de poings sont échangés, et la vidéo très relayée sur les réseaux sociaux. L'homme frappé mercredi par un policier en Seine-Saint-Denis a porté plainte ce vendredi. Il s'agit d'un médiateur de la ville, Lamine Ba, qui a été hospitalisé : le policier a fait usage d'un pistolet de type taser.

Les habitants de la cité des Beaudottes en colère

Dans la cité des Beaudottes où Lamine exerce en tant que médiateur, au pied des barres en béton, la vidéo se répand comme une traînée de poudre. Assia brandit son smartphone : "on voit tout. C'est de l'abus, car il n'avait rien fait du tout." "Dans la vidéo, on voit que c'est le policier qui commence à porter la main sur lui", note Pierre, 15 ans. Sur les images, on voit un échange verbal entre un policier et Lamine, avant que le fonctionnaire ne se jette dans les jambes de l'individu pour le plaquer au sol. Repoussé, le policier revient à la charge à plusieurs reprises en assénant des coups de poing, auxquels l'homme répond également par des coups dans une position de défense, avant que le policier ne fasse usage du taser.

Il se fait taser comme un chien, c'est pas normal" M-D

Une réaction disproportionnée pour ceux qui connaissent Lamine, qui fait partie des "grands", des médiateurs très appréciés. "Ce sont des grands que je vois souvent. Ils sont corrects, ils proposent des activités aux enfants comme des tournois de foot", poursuit Pierre. "M-D", lui, connaît bien Lamine : "Il était gentil, il rigolait avec nous. Il faisait des barbecues pour les petits, gratuits, et à la fin il se fait taser comme un chien, c'est pas normal."

Les jeunes de la cité des Beaudottes dépeignent le portrait de Lamine, unanimement apprécié. Copier

La crainte d'une escalade de la violence

Les adolescents demandent une sanction exemplaire sous peine d'une flambée de violence. "Il y a eu Théo, il y eu Adama Traoré : il y a trop de bavures policières en ce moment", déplore Pierre. "Nous, quand on va s'équiper aussi, ça ne va pas leur plaire", lâche Moussa, 20 ans. Un autre habitant ne décolère pas non plus : "Le prochain, ce sera qui ? De toute façon la colère va monter tôt ou tard".

Jeudi, la Préfecture de police de Paris a indiqué avoir "ordonné la suspension immédiate du fonctionnaire de police", suscitant la colère de ses collègues du commissariat d'Aulnay-sous-Bois. Dans la soirée de jeudi, plusieurs dizaines de policiers se sont rassemblés devant le commissariat, dont dépend le policier, pour dénoncer une demande "scandaleuse" et "incompréhensible".

Deux enquêtes ont été ouvertes, judiciaire et administrative, ont été confiées à l'IGPN, la police des polices. Mais pour les jeunes de la cité des Beaudottes, peu de chances qu'elle tournent en faveur de Lamine Ba. Le policier, quant à lui, est pour l'heure en arrêt maladie.