Amandine, 13 ans, décédée à Montblanc, "était le souffre-douleur de sa mère" selon le père

Bien des questions restent sans réponse après la mort d'Amandine. Cette enfant âgée de seulement 13 ans a succombé à une crise cardiaque à Montblanc en août 2020. Les causes sont inconnues. Mais sa mère et son beau-père ont été interpellés, placés en détention provisoire et mis en examen ce jeudi 27 mai pour le crime de privation de soins d'aliments suivie de mort d'une mineure.

Une information judiciaire a été ouverte pour connaître les causes de sa mort. Mais son père qui a pu se recueillir sur son corps avant ses obsèques évoque une extrême maigreur et un visage marqué. Amandine qui devait rentrer en septembre dernier en classe de 3e n'avait ''que la peau sur les os'' dixit Frédéric Florès, "comme si elle avait vécu l’holocauste".

Cet ancien policier aux frontières à Sète, nous accueille chez lui à Bompas dans les Pyrénées-Orientales où il a refait sa vie.

Frédéric, le papa d'Amandine, décédée d'une crise cardiaque à Montblanc dans l'Hérault s'est confié à France Bleu Hérault Copier

Frédéric aujourd'hui poissonnier est séparé de la maman depuis 2009. Le couple a donné naissance à trois enfants. Son ex-femme originaire des Yvelines avait déjà eu cinq enfants avant de le rencontrer (deux unions). Mais une de ses filles est décédée alors qu'elle n'avait pas un an.

"Amandine était le souffre-douleur de sa mère depuis le l'âge de ses deux ans et demi."

En février 2021, cet ancien fonctionnaire décide de porter plainte. L'enquête de gendarmerie n'avance pas assez vite à son goût. Neuf mois après ce drame, il ne sait toujours pas de quoi sa fille est morte et n'a toujours pas eu accès au rapport d'autopsie. "C'était le seul moyen de faire avancer l'affaire. De rendre justice". Y-a-t-il un lien de cause à effet ? Son ex-femme, âgée de 51 ans est interpellée la semaine dernière à Méze, au bord de l'étang de Thau. Cette dernière y a déménagé avec le reste de la famille après le décès d'Amandine.

Cette femme tenait une boutique d'onglerie

Sophie ne voyait plus ses deux filles aînées, aujourd'hui proches de la trentaine. Ces dernières seraient reparties très jeunes au Portugal avec leur papa. "Il est rentré chez lui pour les protéger" explique Frédéric Florès, "Visiblement leur mère était violente avec elles". Sophie donne ensuite naissance à trois autres enfants dont deux filles d'une seconde union. Mais la première décède alors qu'elle n'a pas un an.

Amandine était pleine de vie

"Quand je l'ai vu à la chambre funéraire, j'ai vu, j'ai su immédiatement qu'il y avait quelque chose d'anormal. Mes deux grandes filles (NDLR : issues d'une première union) ne l'ont même pas reconnue. Elle était squelettique et n'avait que la peau sur les os."

"Je vous assure qu'elle n'était pas malade. Avant le premier confinement elle était bien portante."

Des voisins que nous avions rencontrés le lendemain de ce placement en détention, nous avaient signalé que l'enfant souffrait d'une leucémie. "Elle n'a pas été absente au collège. J'aurai été averti. Amandine n'était pas malade. Au contraire, elle était pleine de vie et en bonne santé avant le premier confinement."

Cette collégienne, qui était interne, était scolarisée à Sigean dans l'Aude. Elle rentrait tous les week-ends chez elle et n'avait pas vu son père depuis trois ans.

Un jugement du Juge aux affaires familiales datant de novembre 2016 autorisait Frédéric à voir ses enfants qu'une fois par mois, le samedi, de 10h à 17h. La séparation était compliquée. Son ex-femme lui refusant précise-t-il de voir ses enfants même pendant cette période. Une non-présentation d'enfants pourtant dénoncée à la gendarmerie et au Juge aux affaires familiales (plaintes déposées à plusieurs reprises)

"Les plaintes n'ont pas abouties dit Frédéric. La justice est restée sans réaction. Je suis en colère contre moi. En colère de ne pas avoir pu réussir à faire plus pour voir mes enfants."

"J'ai fini par baisser les bras avec le temps. Aujourd'hui, je culpabilise terriblement."

À l'issue du confinement au printemps dernier, Amandine n'a pas pu reprendre les cours. Son internat étant fermé pour des raisons sanitaires. L'adolescente est restée chez elle.

Les relations étaient tendues dans le couple depuis des années. Mais les complications étaient encore plus fortes quand il s'agissait d'Amandine dit Thierry.

"Amandine était son souffre-douleur depuis ses 2 ans et demi. À l'époque Amandine avait fait une crise à la naissance de son petit frère et depuis 11 ans elle était victime de sa mère. Sa mère voulait la mettre en internat dès le primaire. Je me suis opposé. Je souhaitais qu'elle reste à la maison. Après notre séparation et mutation à Paris, sa mère en a profité pour d'abord la mettre en 6e dans un internat dans les Pyrénées-Orientales (à Espira de l'Agly) ensuite à Montpellier et enfin à Sigean en classe de 4e."

"Évidemment, quand j'ai appris le décès de ma fille, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis rappelé qu'il y avait le décès d'un premier enfant."

"On ne peut que s'interroger évidemment sur ce décès. Je ne porte aucune accusation. Je ne connais pas les circonstances du décès. Elle m'avait parlé de la mort du nourrisson mais aujourd'hui je m'interroge. Sophie ne voyait plus ses deux filles aînées qu'elle avait eu à l'aube de ses 20 ans. Elles sont reparties avec leur père au Portugal."

"Ce dernier est reparti dans son pays pour les protéger car leur mère était violente avec elles."

Il n'y avait pas de violence à la maison quand nous vivions ensemble. Ça criait de temps en temps, mais je faisais tout pour calmer la situation. Sur nos trois enfants, c'était toujours Amandine qui était punie par sa mère. Elle ne l'amenait jamais avec elle.

"Une année elle n'a pas voulu qu'Amandine parte en vacances avec nous."

"Je me rappelle encore. Je m'y suis opposé mais c'est devenu conflictuel. Alors j'ai confié Amandine à mes parents dans les P-O. Elle était ravie de ses vacances."

À son décès, Amandine pesait à peine 28 kilos pour 1,45 m. Pourquoi avait-elle tant maigri ? Elle voulait repartir à l'internat, mais pour quelles raisons ? Mangeait-elle à sa faim ? Pendant de longs moins, l'adolescente est rarement sortie de chez elle, expliquent des voisins. Amandine était 24 heures sur 24 heures à la maison. "Sa mère ne devait plus la supporter. Quand, j'ai vu ma fille dans son cercueil, elle avait le visage tuméfié. Elle avait des marques au niveau du front."

Pourquoi la mère et son compagnon ont-ils été placés en détention il y a quelques jours, neuf mois après ce drame ? Les éléments à charge semblent suffisamment probants. Mais pourquoi cette arrestation si tardive ? s'interroge Frédéric.

Le parquet de Béziers reste très discret, malgré nos sollicitations. Une information judiciaire étant ouverte, il parait bien difficile d'apporter des éléments. C'est bien pour cette raison que le père d'Amandine a l'intention de se constituer partie civile afin d'avoir accès au dossier, et connaître enfin les raisons neuf mois après le décès de sa fille.

Amandine a été enterrée dans le caveau de son beau-père (qu'elle appelait papa) à la Salvetat-sur-Agout dans l'arrière-pays héraultais. Son père et sa famille n'ont pas pu assister aux obsèques. "Sa mère s'y était opposée" rajoute Thierry. "C'est dur. Très dur, vous n'imaginez pas. Nous n'avons pas fait de scandale pour Amandine et mes enfants et nous avons célébré une messe au même moment dans les Pyrénées-Orientales à Canohès loin de toute cette agitation".

Frédéric a aujourd'hui refait sa vie. Sa nouvelle compagne est enceinte de quatre mois. Evidemment, il souhaite récupérer ses deux autres enfants, placés dans une famille d'accueil, mais surtout, sa priorité aujourd'hui, est de connaître la vérité.

Frédéric Florès a été condamné en 2012 à deux mois de prison avec sursis pour des faits de violence conjugale. Suite à une nouvelle plainte de son ex-femme, il est cette fois relaxé de l’ensemble des poursuites.