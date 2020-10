Le mercredi 30 septembre dernier, une maman et ses six enfants étaient sauvés de leur appartement en flammes dans le quartier Pissevin à Nîmes. Aujourd'hui, toute la petite famille est en bonne santé, mais, une semaine plus tard, Amandine n'a toujours pas retrouvé de logement.

Amandine et ses six enfants, sauvés des flammes par des voisins héroïques, mais aujourd'hui sans toit

Souvenez-vous c'était le mercredi 30 septembre. Nous vous racontions cette incroyable histoire qui heureusement s'était bien terminée. Cette maman et ses six enfants sauvés par des voisins héroïques alors que leur appartement était dévoré par les flammes dans le quartier de Pissevin à Nîmes. Des sanglots dans la voix, elle se remémore ces moments d'effroi : "Je nous revois encore sur le balcon, j'ai vu les flammes se rapprocher, elles touchaient déjà la table du salon. J'ai dit aux voisins en bas il faut que les pompiers fassent très vite et là, ils ont tout de suite compris. Ils ont très vite réagi et ils ont sauvé mes enfants. Je ne les remercierai jamais assez".

Une solidarité émouvante

Aujourd'hui, toute la petite famille est en bonne santé, mais Amandine, la maman, n'a pas retrouvé d'appartement et elle a du retourner à Aubagne chez ses parents avec ses enfants : " C'est une situation compliquée. Je veux retourner vivre à Nîmes pour que mes enfants puissent retrouver leur école, leurs copains, pour que nous puissions tous nous reconstruire après ce traumatisme". Mais pour l'instant, aucune solution viable ne lui a été proposée : "La seule proposition que j'ai eue c'est l'assistante sociale de l'hôpital qui m'a proposé un hébergement au 115, mais je devais être séparée de mes enfants. Pour moi ce n'est pas possible après ce qu'ils ont vécu".

En attendant qu'une solution viable lui soit proposée, la solidarité s'organise autour d'Amandine. Son amie Nadia a lancé une cagnotte sur le site CotizUp.com sous l'intitulé incendie-zupnimes. : "Tous les dons en argent, chacun avec ses moyens sont importants. Mais Amandine et ses enfants ont également besoin de vêtements ou de jouets. Tout ou presque est parti en fumée" explique la jeune femme avant de conclure : "Quoi qu'il arrive, je ne la laisserai pas tomber".