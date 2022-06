L'actrice Amber Heard reconnue coupable de diffamation envers Johnny Depp

Le jury américain du procès Amber Heard et Johnny Depp a rendu son verdict ce mercredi. Il a reconnu coupable l'actrice de diffamation envers son ex-mari. Les deux acteurs s'accusent mutuellement de violences conjugales.

Amber Heard doit payer 15 millions de dollars

L'actrice Amber Heard a diffamé son ex-époux Johnny Depp en se décrivant comme victime de violences conjugales, a conclu mercredi le jury. Les sept jurés ont répondu à l'affirmative à la question de savoir si le titre et deux passages d'une tribune, publiée en 2018 par le Washington Post, contenaient des propos diffamatoires à l'égard de Johnny Depp, selon la lecture de leur décision. En clair, ils ont estimé qu'Amber Heard avait émis des fausses déclarations en se décrivant comme victime de violences conjugales, et qu'elle avait agi "avec une intention malveillante". Le jury a octroyé à l'acteur 15 millions de dollars de dommages-intérêts.

Johnny Depp a diffamé Amber Heard à travers son avocat

L'acteur Johnny Depp a lui diffamé, à travers son avocat, son ex-épouse Amber Heard, a conclu également le jury, en octroyant 2 millions de dollars de dommages et intérêts à l'actrice. Les jurés ont jugé que l'avocat de Johnny Depp, Adam Waldman, avait tenu des propos diffamatoires en qualifiant les allégations de violences sexuelles d'Amber Heard de "coup monté" dans le journal Daily Mail en 2020.

"Déçue par ce que ce verdict signifie pour les autres femmes"

L'actrice américaine s'est dite "dévastée" par le verdict en sa défaveur. Elle dit dans un communiqué sa "déception inexprimable". "Je suis dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'ascendant bien plus importants de mon ex-mari", a-t-elle déclaré peu après la lecture du verdict dans un tribunal de Virginie. "Je suis encore plus déçue par ce que ce verdict signifie pour les autres femmes. C'est un revers. Cela remet en cause l'idée que la violence envers les femmes doit être prise au sérieux", a-t-elle dit.

De son côté, la star de "Pirates des Caraïbes" a déclaré que le jury l'avait "rendu à la vie". "Après six années, le jury m'a rendu à la vie. Je suis véritablement touché", a dit la vedette de 58 ans dans une publication sur Instagram.