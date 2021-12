Ambert, un an après : "Ces trois gendarmes, on ne les oubliera jamais"

Devant une trentaine de fidèles, le père Alain Croze récite la messe comme chaque semaine dans l'église d'Ambert. Mais pour lui, en ce jour si particulier, impossible de faire comme si de rien n'était : "Une pensée pour les familles, encore dans la douleur aujourd'hui. Trois êtres chers disparus, qui avaient dédié leur vie à notre protection." Un hommage, très simple, pour Arno, Cyrille et Rémi. Ces trois gendarmes d'Ambert, ces trois enfants du pays, tombés sous les balles il y un an.

C'était normal de rendre cet hommage. Nous sommes dans un petit village, entouré par d'autres petits villages. Les gens ici sont très soudés, et les gendarmes font partie de cette communauté. Père Alain Croze

Dans la nuit du 22 au 23 décembre 2020, ces militaires interviennent dans la commune de Saint-Just. Ils viennent porter secours à une femme, menacée par son compagnon. Ce dernier, lourdement armé, tue les trois gendarmes et en blesse un quatrième. Le forcené se suicidera quelques heures plus tard, près de son véhicule. Un an plus tard, dans l'église d'Ambert, l'émotion est palpable. "On ne pouvait pas imaginer ça, ici, dans notre commune. Cette tuerie, cette violence… Les habitants sont encore très marqués" confie l'une des fidèles, présente pour la messe.

Difficile de tourner la page

Un point de vue partagé Guy Gorbinet, le maire de la commune. Selon lui, le temps "fait son travail" mais la violence de ce drame "a choqué ses habitants".

C'était la preuve que, même dans un milieu rural, il y a des survivalistes. Le forcené avait des armes de guerre ! Et puis cette tragédie, c'était seulement deux jours avant Noël... On savait que ces gendarmes avaient des enfants. Guy Gorbinet, maire d'Ambert.

La mairie d'Ambert a récemment installé une plaque commémorative à l'intérieur de ses locaux.