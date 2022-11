"Ambiance cocotte-minute" , en Mayenne une éducatrice agressée par un travailleur en situation de handicap

Le tribunal correctionnel de Laval a jugé un garçon de 25 ans ce lundi 28 novembre 2022 pour "violence sur un professionnel de santé suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours". Le 27 mai 2021, ce travailleur en situation de handicap a agressé une éducatrice de la structure qui le prenait en charge à Port-Brillet à l'Ouest de la Mayenne.

Des dégâts aux cervicales et aux lombaires

Une scène de violence qui a des conséquences lourdes pour la victime, salariée de l'association. Elle souffre de picotements réguliers dans les bras, de décharges électriques. Des dégâts aux cervicales, aux lombaires. Ce jour-là l'homme a littéralement balancé son éducatrice spécialisée contre un mur dans les locaux de l'association.

Cette dame s'est pourtant occupée de ce garçon pendant plusieurs mois. Et on le voit bien à l'audience tout le monde regrette que l'histoire termine au tribunal. Mis à part l'agresseur peut être. Le grand gaillard de 25 ans ne s'excuse à aucun moment. "Je n'ai pas su me contrôler" reconnaît-il "mais je n'ai pas tapé (...) Je l'ai accompagné jusqu'au mur" ose-t-il déclaré à l'audience.

Le physique de cet homme, un robuste menuisier, contraste avec celui de son éducatrice. Frêle. De petite taille. Elle explique qu**'il a laissé exploser sa colère après un différend avec un autre travailleur pris en charge par l'association**. La victime a voulu s'interposé entre lui et une de ses collègues éducatrices avec qui le ton montait. "Une ambiance cocotte-minute" raconte-t-elle.

Plusieurs milliers d'euros à lui verser

Aujourd'hui l'éducatrice ne travaille plus qu'en mi-temps thérapeutique et ne peut plus exercer son autre profession d'art thérapeute. La justice a reconnu les violences dans cette affaire et a condamné ce garçon à une peine avec sursis de 500 euros d'amende. Il devra également versé plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts mais le montant sera fixé lors d'une future audience.