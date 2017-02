Ambiance sicilienne aux obsèques de Roger Knobelspiess, l'ex-braqueur normand devenu écrivain

Une soixantaine de personnes ont assisté lundi matin aux obsèques de Roger Knobelspiess dans sa ville natale d'Elbeuf. Sa famille, ses amis et d'anciens braqueurs (parfois) repentis ont rendu hommage à l'enfant terrible du pays qui avait passé 26 ans de sa vie derrière les barreaux.

Dans l'église de l'Immaculée Conception d'Elbeuf (Seine-Maritime), il n'y avait pas que des enfants de cœur ce lundi matin lors des obsèques de Roger Knobelspiess. Décédé le 25 février à l'âge de 69 ans, l'ex-taulard était devenu le pourfendeur des "QHS : Quartiers de Haute Sécurité", du nom de son premier roman. Publié en 1980 et préfacé par Michel Foucault, ce livre vendu à plus de 300.000 exemplaires avait poussé le gouvernement à fermer ces quartiers.

Si un juge passe par là devant l'église, il embarque tout le monde pour association de malfaiteurs ! Là, il y a 400 ans de prison cumulés !

Les copains de Roger Knobelspiess ont perdu un ami mais pas leur sens de l'humour. "Roger aurait surtout eu envie qu'y ait des bouchons de champagne qui pètent et qu'on aille boire un coup en son honneur", raconte Patdevil, un musicien elbeuvien arborant un discret tatouage dans le cou. "Roger était connu des personnes d'Elbeuf, des gens qui ont grandi avec lui, à l'école, qui ont partagé une partie de sa vie et aussi d'anciens détenus", explique Jacques, le frère du défunt.

Un braqueur "Robin des bois"...

En 1972, Roger Knobelspiess est condamné par la Cour d'Assise de l'Eure à quinze ans de prison pour avoir braqué et dérobé 800 francs dans une station-service. Il nie le vol, crie son innocence et produit un alibi. En vain. Quelques années plus tard, révolté par son injustice, il s'évade lors d'une permission de sortie et entame alors une vraie carrière de braqueur.

Quand on n'a pas la chance d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche, on va la chercher

"Il incarne la révolution elbeuvienne, les petits quartiers, les pauvres, on s'en sort, on tire, et des fois on fait des bêtises, mais est-ce qu'on a vraiment le choix ? Il faut bien manger", se défend Frankzi, un "ami de la famille".

Entre quatre murs, Roger Knobelspiess noircit des pages contre les QHS en particulier et les prisons en général. Ses lettres finissent sur la table de chevet de plusieurs intellectuels. Simone Signoret, Yves Montant, Claude Mauriac, Jean Genet ou encore Léo Ferré créent un comité de soutien. Et en 1981, Roger Knobelspiess est gracié par le président de la République François Mitterrand.

"Moi je l'ai connu à l'époque du comité d'action des prisons quand j'étais en taule en 74, on a crâmé la moitié de la France", se souvient Chamizo, ancien braqueur devenu peintre. Après dix-sept ans de prison, il s'est rangé mais n'oublie pas. "On ne pouvait pas ne pas venir aux obsèques". En sortant de l'église, Patdevil glisse un dernier message à son copain:

"Eh Roger, si tu penses faire un hold-up au paradis, tu nous en mets une part à gauche quand on arrive !"