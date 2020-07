Ambleteuse : les élections municipales annulées

Le tribunal administratif de Lille vient d'annuler les élections municipales à Ambleteuse à cause notamment d'un tract publié quelques jours avant le scrutin. La liste du maire Arnaud Lelièvre du Broeuille avait été élue pour 16 voix dès le premier tour le 15 mars dernier.

Arnaud Lelièvre du Broeuille avait été réélu le 15 mars dernier au premier tour avec 50,69% des suffrages soit 16 voix de plus que la liste menée par Stéphane Pinto. Un recours a été déposé le 19 mars par un habitant d'Ambleteuse, Patrice Debesque, candidat sur la liste d'opposition au maire "Tous d'accord, Ambleteuse d'abord", soit 4 jours après le premier tour des élections municipales dans cette commune de 1.800 habitants. Le candidat malheureux estimait que la campagne avait été "entachée par la distribution de tracts diffamatoires" mais aussi que "l'identité des électeurs n'était pas contrôlée lors des opérations vote".

Le tribunal administratif annule les élections

Après une étude et une conclusion du rapporteur public, le tribunal administratif de Lille considère bien que l'un des tracts "au contenu calomnieux" a été de nature à créer la confusion dans l'esprit des électeurs et "à jeter le discrédit sur la liste de Mr Pinto". Dans son rapport que France Bleu Nord a pu consulter, il confirme que "certains électeurs ont pu voter sans avoir été invités à présenter leur carte d'identité" et a donc décidé ce mardi d'annuler les élections. C'est le préfet du Pas-de-Calais qui est chargé de faire exécuter le jugement. Le maire envisage lui aussi de faire un recours.