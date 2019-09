Amboise : 2 ans de prison pour l'incendiaire de plusieurs véhicules

Amboise, France

Un homme de 46 ans a été condamné ce vendredi à 2 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Tours (dans le cadre de la procédure de comparution immédiate) pour l'incendie de plusieurs véhicules à Amboise à la fin du mois d'août. Un sursis de 9 mois a aussi été révoqué, car l'homme est l'auteur de faits similaires commis à Tours et Bléré.

L'homme a été confondu pour des incendies volontaires de véhicules le 30 août 2019 vers 21h30 à Amboise. Au final 6 véhicules avaient été incendiés dont 2 par propagation.

Mais c'est grâce à un second incendie volontaire (et grâce au travail de terrain et scientifique lors du premier sinistre) survenu le 2 septembre 2019 vers 22 h 45 sur un parking de la rue Léonard de Vinci, toujours à Amboise, que les gendarmes ont pu le confondre. En effet, le mode opératoire semble identique à celui de la série du 30 août. Sur place, un homme est interpellé. Il est reconnu par les gendarmes pour être l'auteur de faits similaires à Bléré et Tours. Placé en garde à vue, il livre des explications confuses au début, mais admet ensuite être l'auteur des faits.