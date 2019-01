Amboise : 2 individus interpellés et condamnés pour des cambriolages dans des bar-tabacs

Deux individus ont été interpellés et condamnés à 8 mois de prison ferme pour des cambriolages de bar-tabacs en septembre et octobre dernier. Les vols ou tentatives ont été commis à Pernay, Parçay-Meslay et Château-la-Vallière.

Amboise, France

Deux tourangeaux, âgés d'une trentaine d'années, ont été interpellés mardi par les gendarmes de Vouvray et d'Amboise. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs de plusieurs cambriolages et effractions dans des bar-tabacs en octobre et septembre 2018. A Pernay, le vola été commis dans la nuit du 2 au 3 septembre, soit 18.000 euros de préjudice. A Parçay-Meslay, les 2 hommes ont tenté d'entrer par effraction dans un bar-tabac et un restaurant. La commune de Château Renault a aussi été visée. Après des recoupements, les 2 individus ont été arrêtés par les gendarmes. Ils écopent de 8 mois de prison ferme. L'auteur principal a été incarcéré. Son acolyte bénéficie d'un aménagement de peine.