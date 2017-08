Amboise : 2 individus vêtus de noir armés d'un couteau déambulaient devant les terrasses de restaurant

Coup de stress lundi soir 7 août pour les gendarmes d'Amboise. A 20h45 au moment où les terrasses des restaurants affichent complet face au château, un restaurateur appelle pour signaler 2 individus totalement habillés de noir en possession de couteaux.

Le restaurateur lorsqu'il appelle la gendarmerie d'Amboise parle de deux individus entièrement vêtus de noir et se promenant devant les terrasses de restaurant, bondées à cette heure, avec au moins un couteau apparent.

Immédiatement alertés les gendarmes d'Amboise et le PSIG Sabre, l'unité spécialisée de gendarmerie pour faire face à une attaque terroriste (basée pour l'ensemble du département d'Indre-et-Loire à Amboise) arrivent sur les lieux et repèrent les deux individus.

Lors du contrôle, il apparaît que le porteur du couteau est en état d'ébriété et qu'il a volé deux couteaux dans un restaurant.

Après avoir passé quelques heures en cellule de dégrisement et en garde à vue, il a été remis en liberté et devra se présenter devant la justice en janvier prochain pour port d'arme sans motif légitime, vol et ivresse.

L'homme âgé de 36 ans, habitant Amboise, est bien connu de la gendarmerie pour des faits de violences sous l'emprise de l'alcool.