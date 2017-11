Amboise : 6 mois de prison ferme pour deux femmes arrêtées pour vols à l'étalage

Deux femmes ont été condamnées jeudi par le tribunal correctionnel de Tours pour vol à l'étalage, des vols commis sur Amboise notamment. Connues de la justice, elles ont été mises en cause pour une quinzaine de vols.

Mardi dernier, deux femmes de 31 et 35 ans ont été arrêtées en flagrant délit de vol à l'étalage par les gendarmes d'Amboise. La perquisition effectuée dans leur véhicule a permis de mettre la main sur des objets provenant de ces faits. Ces deux femmes, connues de la justice, ont été placées en garde à vue. Elles ont été mises en cause dans 10 vols à l'étalage sur Amboise, et 4 sur Romorantin.

Elles comparaissaient jeudi à Tours devant le Tribunal Correctionnel. Elles ont été condamnées à une peine de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme aménageables.