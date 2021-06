Amboise : contrôles anti-drogue aux abords de la cité scolaire, vendredi midi

Du cannabis a été trouvé hier midi lors de contrôles anti-drogue menés par les gendarmes et un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants, hier midi, dans le quartier de la cité scolaire, à Amboise. Des procédures ont été ouvertes contre trois majeurs et trois mineurs.

La gendarmerie d'Amboise a mené une opération anti-drogue, vendredi midi, dans le quartier de la cité scolaire.

Entre 11H30 et 12H30, une douzaine de gendarmes assistée d'un chien a réalisé des contrôles aux abords du collège et du lycée. Six procédures pour usages de stupéfiants ont été ouvertes après la découverte de cannabis : trois majeurs ont écopé d'amendes de 200 euros et trois mineurs sont convoqués à la gendarmerie.

L'objectif de cette opération ponctuelle, qui sera renouvelée prochainement, est d'éviter la réinstallation d'un point de deal demantelé il y a quelques jours.