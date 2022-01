Amboise : elles dérobent des objets dans un cimetière, elles sont repérées grâce à un mouchard

Deux femmes âgées de 50 et 70 ans ont été interpellées samedi par la gendarmerie d'Amboise pour avoir volé des objets déposés sur les tombes du cimetière de la Grille dorée. C'est un GPS, placé par une famille sous l'un des objets, qui a permis l'arrestation.

Deux femmes originaires de Loches, une mère et sa fille âgées respectivement de 70 et 50 ans, ont été interpellées par les gendarmes d'Amboise samedi, en flagrant délit de vol d'objets funéraires. Depuis plusieurs mois, les deux femmes dérobaient régulièrement des objets déposés sur les tombes du cimetière de la Grille dorée. Une famille a donc eu l'idée de placer un GPS sous l'un des objets, c'est ainsi que les deux femmes ont pu être repérées et arrêtées.

Les gendarmes ont retrouvé une dizaine d'objets au moment de la perquisition du domicile. D'après les enquêteurs, elles revendaient leur butin sur les marchés et brocantes. La mairie d'Amboise appelle les victimes à se signaler auprès de leurs services ou de la gendarmerie.