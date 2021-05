Huit jeunes, descendant la Loire en canoë, sont tombés à l'eau, ce samedi soir, à Amboise. Tous ont pu être récupérés sains et saufs par la vingtaine de sapeurs-pompiers mobilisés.

Amboise : huit jeunes en canoë font naufrage sur la Loire, plus de peur que de mal

Ils se souviendront de leur week-end en Touraine. Huit jeunes, qui descendaient la Loire en canoë, sont tombés à l'eau, ce samedi soir à Amboise. Au moment de l'alerte, vers 19h40, un des canoéistes avait disparu. Finalement, plus de peur que de mal : tous les jeunes ont pu être retrouvés et ramenés sur la rive sains et saufs.

On ne sait pas encore pourquoi les quatre embarcations ont chaviré, mais le courant assez fort de la Loire a pu y contribuer. Les jeunes, originaires de Bretagne, étaient également alcoolisés, d'après les observations de la gendarmerie sur place.

D'importants moyens de secours ont été déployés, notamment dix véhicules et 20 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.