Amboise : "je vais te tuer, sale pute", un récidiviste condamné à 16 mois de prison pour violences conjugales

Des mots d’une extrême violence, conclus par des coups. Et tout cela dans un délai extrêmement court. Un homme de 33 ans, déjà condamné pour violences conjugales et sous le coup de la récidive, a été condamné à 16 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Tours, ce vendredi 7 avril, avec placement sous mandat de dépôt.

Tout juste sorti de prison, début mars, le prévenu revoit sa compagne. Il dort chez elle, de temps en temps et ce alors qu’il a interdiction d'entrer en contact avec elle. "Elle souhaitait que je revienne dès ma sortie de détention" se défend-t-il, ajoutant qu'il téléphonait "tous les soirs" à sa compagne, en prison. Mercredi 5 avril à Amboise, la soirée dérape pour une histoire de téléphone. Les coups partent. D'après le procès-verbal lu à l'audience, l’homme attrape par le col sa compagne et la plaque, tête contre le mur. "J’ai entendu un gros boum" racontera aux gendarmes l'un des trois enfants du couple présent ce soir-là. La télévision est cassée. Dans le box, le prévenu, confiant et qui affirme "ne pas vouloir d'une justice expéditive" évoque juste une "légère bousculade mutuelle".

"Tu fais genre t'es une femme battue, tu vas le devenir"

S'il relativise la portée des coups, il ne conteste pas, en revanche, la teneur des menaces, d'une extrême violence. Des messages vocaux, exposés par la présidente du tribunal : "n’appelle pas les flics si tu ne veux pas que je fasse une fusillade en bas de chez toi", "tu fais genre t’es une femme battue, tu vas le devenir, je vais te décoller les oreilles", "je vais te tuer sale pute". Des menaces que le prévenu mettra sur le compte d'une probable "bipolarité". "J'ai un comportement violent, mais madame en a tout autant".

"Il est dans la toute-puissance, clame la procureure de la République, c'est quelqu'un de dangereux, qui a une haute opinion de lui-même et qui reporte la faute sur l'autre". "C'est un dossier lambda, d'un couple toxique" tempère l'avocate de la défense, qui en préambule de son intervention assure qu'elle "ne pensait pas revenir aussi rapidement dans ce tribunal". Sorti de prison début mars, il n'aura fallu qu'un mois pour que son client y retourne.