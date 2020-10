Amboise : la gendarmerie lance un appel à témoins après l'agression d'un couple de personnes âgées

Les gendarmes d'Amboise lancent un appel à témoin pour découvrir les agresseurs d'un couple de personnes âgées. Dimanche soir, ce couple de personnes âgées a été agressé à son domicile dans le quartier Malétrenne à Amboise. Deux hommes cagoulés sont entrés dans la maison et ont frappé le vieil homme à coups de pieds et de poings. Les deux voleurs veulent l'argent du couple. La femme s'exécute et leur donne plusieurs boites. Les deux individus repartent avec les économies du couple.

Le parquet doit faire le point sur ce dossier en fin de matinée. En attendant, la gendarmerie lance un appel à toute personne qui pourrait avoir des informations ou vu quelque chose dans le créneau horaire de 20h/21h dimanche 4 septembre en soirée dans le quartier de Malétrenne. Vous pouvez composer le 17 ou appeler la gendarmerie d'Amboise au 02 47 30 63 70