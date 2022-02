Amboise : la sculpture en hommage à l'émir Abdelkader vandalisée la nuit avant son inauguration

La sculpture en hommage à l'émir Abdelkader, installée à Amboise, a été vandalisée dans la nuit de vendredi à samedi, avant son inauguration prévue ce samedi matin. L'œuvre du tourangeau Michel Audiard, un portrait sur une feuille d'acier, a été découpée par une meuleuse dans sa partie basse. Elle a malgré tout été inaugurée.

Une enquête ouverte pour "dégradation grave"

"J'ai eu honte qu'on traite une œuvre d'art et un artiste de cette sorte. Le deuxième sentiment est bien sûr l'indignation", a réagi Thierry Boutard, le maire d'Amboise. "C'est une journée de concorde qui doit rassembler et un tel comportement est inqualifiable." Une enquête est ouverte pour "dégradation grave de bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique", précise le parquet de Tours. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches d'Amboise.

Cette œuvre rend hommage à Abdelkader, considéré comme l'un des fondateurs de l'Algérie moderne et emprisonné par la France de 1848 à 1852 au château d'Amboise. Un hommage proposé par l'historien Benjamin Stora, auteur d'un rapport sur les questions mémorielles de la colonisation et la guerre d'Algérie, à l'occasion des 60 ans de l'indépendance du pays.