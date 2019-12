Amboise : plus de 20.000 euros d'amende pour les travaux illégaux au Clos-Lucé

Amboise, France

Le tribunal correctionnel de Tours a condamné ce vendredi matin le directeur du Clos-Lucé et son architecte à 3.750 euros pour des travaux jugés illégaux, dans la dernière demeure de Léonard de Vinci à Amboise. Ce jugement est conforme à la peine maximale requise par le procureur lors du procès, le 25 octobre 2019.

François Saint-Bris, le directeur du Clos Lucé et Arnaud De Saint-Jouan, ancien architecte en chef des monuments historiques, étaient poursuivis tous les deux pour avoir effectué d'importants travaux au Clos Lucé sans autorisation préalable de la DRAC.

Le conservateur en chef des monuments historiques avait porté plainte en 2017

De mai 2015 à mai 2016, des boiseries avaient été détruites, des fenêtres avaient été bouchées, des sols décapés, des plafonds refaits et une cheminée a été déplacée. C'est le conservateur en chef des monuments historiques qui avait porté plainte en 2017, un an après les travaux. Au procès, François Saint-Bris et Arnaud de Saint-Jouan avaient reconnu leur erreur et plaidé la bonne foi. "J'ai fait ces travaux parce qu'ils étaient nécessaires, madame le juge, c'était une question d'urgence" avait déclaré François de Saint-Bris. Le procureur avait estimé à l'époque que la précipitation à effectuer les travaux était peut être lié aux festivités du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci.

Par ailleurs, la société qui exploite le site du Clos Lucé à Amboise a été condamnée à une amende de 18.750 euros.