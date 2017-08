Amboise : quatre jeunes squattent la maison d'une femme âgée en son absence

Quatre jeunes ont été interpellés à Amboise après avoir squatté durant plusieurs jours la maison d'une femme de 86 ans qui était absente. L'un d'eux était son propre voisin, il aurait fait croire aux autres que c'était la maison de sa grand-mère.

Quatre jeunes de 17 à 20 ans ont été interpellés après avoir squatté la maison d'une femme âgée à Amboise. Le plus jeune des quatre qui est le voisin de cette dame a fracturé sa porte samedi alors qu'elle était absente plusieurs jours. Il a ensuite fait croire à ses trois amis que c'était la maison de sa grand-mère et qu'il fallait la garder. Ils y sont restés jusqu'à mardi, se sont fait à manger, et ont commis quelques dégradations.

La dame de 86 ans est tombée nez à nez avec ces jeunes dans sa propre maison à son retour. Elle a aussitôt appelé les gendarmes. Trois de ces jeunes sont convoqués au tribunal le 18 octobre, la dernière, mineure et originaire de Blois, était recherchée après avoir fugué.