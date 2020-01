La gendarmerie a placé sept jeunes en garde à vue la semaine dernière. Ils sont suspectés de troubles répétés dans les halls d'immeuble du quartier et de violences sur deux riverains.

Amboise : sept jeunes du quartier Malétrenne placés en garde à vue pour des troubles et des violences

Amboise, France

La gendarmerie d'Amboise a arrêté et placé en garde à vue sept jeunes du quartier Malétrenne le 6 janvier. Depuis le 26 décembre, un groupe de jeunes occupait les halls d’immeuble du quartier, créant des nuisances comme du bruit. Les délinquants ont aussi violemment frappé deux hommes. Ils s'en sont d'abord pris au premier puis à son ami de 50 ans venu lui porter secours. Des coups qui lui ont valu 21 jours d'interruption de temps de travail. La gendarmerie avait alors fait plusieurs contrôles en soirée et à partir du lundi 6 janvier sept personnes ont été mises en garde à vue. Quatre d'entre elles ont été déférées, un est incarcéré et deux ont été placés sous contrôle judiciaire.