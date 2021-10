Amboise : un appartement prend feu, une femme transportée au centre hospitalier

Un appartement a pris feu à Amboise, ce samedi après-midi. L'incendie se déclare vers 17h30, au deuxième étage 3 place de la Croix Benard, alors que son occupante est à l'intérieur. La femme n'est pas blessée, mais a inhalé de la fumée et a été transportée au centre hospitalier de la ville pour des examens. Elle doit être relogée.

Deux appartements touchés par l'incendie, cinq personnes relogées

L'incendie serait accidentel, selon les premiers éléments d'enquête. On ne connaît pas encore la cause exacte, mais l'Amboisienne se serait endormie avec une cigarette allumée. Les flammes et les fumées se sont propagées à l'appartement voisin, sur le pallier d'en face. Les quatre habitants, deux adultes et deux enfants, sont eux aussi relogés dans leur famille.

Le feu a pu être rapidement maîtrisé en 1h30 par les 19 sapeurs-pompiers mobilisés.