Un habitant d'Amboise a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'il menaçait sa femme et son fils avec un couteau. Déjà condamné à 12 reprises, dont une fois pour meurtre, il sera jugé ce lundi, devant le tribunal correctionnel de Tours.

Amboise : un homme, déjà condamné pour meurtre, menace sa femme et son fils avec un couteau

Les gendarmes d'Amboise ont interpellé l'homme à son domicile, alors qu'il menaçait sa femme et son fils avec un couteau.

C'est un homme au lourd passé judiciaire qui va comparaître devant le tribunal de Tours, ce lundi 15 mars. Un habitant d'Amboise, déjà condamné pour meurtre, sera jugé pour avoir menacé sa femme et son fils avec un couteau, dans la nuit de vendredi à samedi. Interpellé par les gendarmes d'Amboise, il a été placé en garde à vue, puis incarcéré en attendant son procès.

12 condamnations inscrites au casier, dont une pour meurtre

Il est aux alentours de 23h30 ce vendredi, quand l'Amboisien, alcoolisé, prend un couteau et menace son épouse et son fils. Les deux victimes se barricadent dans une pièce de la maison et appellent les gendarmes. Les forces de l'ordre interpellent alors l'homme dans son garage.

L'individu est bien connu des services de la justice, avec 12 condamnations inscrites à son casier judiciaire, selon le procureur de la République de Tours. En 2000, il a été condamné par la cour d'assises de la Moselle à 17 ans de réclusion criminelle pour meurtre. Sa dernière condamnation remonte à octobre 2019, où il a été condamné par le tribunal correctionnel de Périgueux, à quatre ans de prison dont deux avec sursis et mise à l'épreuve.