Amboise : un incendiaire poursuivi pour avoir mis le feu à 2 voitures au pied du château

Amboise, France

Un homme de 27 ans a été arrêté pour avoir mis le feu à 2 voitures, au pied du château d'Amboise, mardi 9 avril à 4h du matin. Le feu n'a pas fait de blessés mais plusieurs logements ont été évacués. Le jeune pyromane, d'origine brésilienne, a mis le feu à deux véhicules près de l'hôtel du Lion d'Or. Un périmètre de sécurité avait du être mis en place et des locataires avaient été évacués. L'incendie a fait quelques dégâts matériels : fenêtres fissurées, voitures endommagées....Soit au total, 9 victimes recensées. L'homme avait finalement été interpellé le jour des faits vers 6h à son domicile.

L'homme a été présenté à la justice ce mercredi, devant le tribunal correctionnel de Tours, dans le cadre d'une comparution immédiate. Il a expliqué à la barre qu'il était alcoolique. Il avait déjà commis un incendie volontaire il y a 2 ans et il est suivi par un psychologue. L'homme a finalement été remis en liberté avec assignation à résidence et bracelet électronique jusqu'au 17 mai, date de son procès sur le fond. Le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique et des soins en addictologie.